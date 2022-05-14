Российские войска уничтожили понтонную переправу через Северский Донец
Беспилотный летательный аппарат Минобороны России в ходе разведывательно-поисковой операции мотострелкового подразделения ВС РФ обнаружил подразделение ВСУ при попытке переправиться по наведенной понтонной переправе на боевых машинах пехоты. Артиллеристы по наводке мотострелков смогли разрушить переправу, сообщает ведомство в Telegram-канале.
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В ходе боя российская артиллерия уничтожила бронетехнику противника с экипажами, часть ее была захвачена российскими военными.
«Также на противоположном берегу была уничтожена бронетехника и техника понтонно-мостового подразделения ВСУ при попытке отхода», - говорится в сообщении.
Ранее кадры работы артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в районе Золотого показал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 14 мая, в субботу.
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