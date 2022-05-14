«Известия» показали работу артиллерии по позициям ВСУ
Кадры работы артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в районе Золотого показал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 14 мая, в субботу.
По данным журналиста, артиллерийские части защитников Луганска действуют по всей линии боевого соприкосновения. Их задача – помочь продвижению к городу Золотое.
После взятия этого района военные Луганска смогут дойти до Лисичанска, где располагается крупная группировка ВСУ.
Ранее российские ракетные войска и артиллерия в ночь на субботу, 14 мая, поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также удалось уничтожить 18 пунктов управления противника, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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