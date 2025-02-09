Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Орехово-Васильевку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Орехово-Васильевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

МО: За ночь над территорией РФ было сбито 35 дронов ВСУ

По данным ведомства, в операции по освобождению села принимали участие подразделения группировки войск «Юг».

Орехово-Василевка находится в Соледарской городской общине Бахмутского района и расположена в десяти км к северо-западу от Бахмута.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ полностью освободили город Дзержинск в ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры