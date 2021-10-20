Минобороны отдаст кислород регионам для ковидных больниц
Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина передало российским регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для ковидных госпиталей. Об этом министерство рассказало на пресс-конференции.
В Минобороны уточнили, что кислород получили уже 14 российских регионов. Из воинских частей направлено 240,8 тонны жидкого кислорода для больных с коронавирусом.
В четверг, 21 октября еще 27 тонн сжиженного кислорода будут отправлены в Башкирию, в больницы Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областей.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что больницы сталкиваются со значительной нехваткой кислорода.
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