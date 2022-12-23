Офицер ДНР Ситх заявил, что ЗРК Patriot не повлияют на ход спецоперации
Если Украина получит зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они никак не повлияют на ход спецоперации. Об этом заявил офицер ДНР с позывным Ситх.
Он отметил, что такие ЗРК обеспечивают перехват оперативно-тактических ракет и авиации в радиусе своего действия, однако бомбардировщики России не летают над территорией Украины.
«Но мы и раньше не применяли дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины», - сказал он в разговоре с Ura.ru.
Также офицер ДНР отметил, что против БПЛА «Герань» и легких разведывательных дронов применение ЗРК Patriot будет неэффективно. Он подчеркнул, что Patriot был создан в прошлом веке для угроз того времени.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что министерство обороны США рассматривает возможность обучения военных Украины управлению комплексами противовоздушной обороны Patriot на военной базе в США, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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