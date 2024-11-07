В Госдуме предложили отправлять доходы релокантов участникам СВО
Доходы релокантов, которые негативно высказываются о России, следует изымать и направлять на нужды спецоперации, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
По его мнению, все доходы релокантов следует замораживать.
«Должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции», — сказал Наумов в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил депутат, эти средства можно было бы направлять участникам СВО. При этом у релокантов, которые допускают негативные высказывания о Россиии, не должно быть в стране ни одного источника дохода.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении рассмотреть законопроект, ограничивающий выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам, передает «Радиоточка НСН».
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