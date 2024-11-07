В Госдуме предложили отправлять доходы релокантов участникам СВО

По его мнению, все доходы релокантов следует замораживать.

«Должно быть принудительное перечисление предполагаемых, полагающихся доходов не на личные счета за рубеж этого товарища, а на счет Промсвязьбанка. Чтобы потом доходы от этих поступлений использовать в интересах специальной военной операции», — сказал Наумов в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил депутат, эти средства можно было бы направлять участникам СВО. При этом у релокантов, которые допускают негативные высказывания о Россиии, не должно быть в стране ни одного источника дохода.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении рассмотреть законопроект, ограничивающий выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам, передает «Радиоточка НСН».

