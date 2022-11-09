Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что для дальнейшего продвижения в направлении Угледара необходимо занять село Павловка.

Российские войска предотвратили нападение ВСУ на николаево-криворожском направлении

Он отметил, что в районе данного населённого пункта продолжаются тяжёлые бои.

«Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара», — подчеркнул врио руководителя региона.

Ранее вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не увенчались успехом, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНРДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры