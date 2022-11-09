Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что для дальнейшего продвижения в направлении Угледара необходимо занять село Павловка.
Он отметил, что в районе данного населённого пункта продолжаются тяжёлые бои.
«Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара», — подчеркнул врио руководителя региона.
Ранее вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не увенчались успехом, пишут «Известия».
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