Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки

Он отметил, что в районе данного населённого пункта продолжаются тяжёлые бои.

«Очень тяжёлые бои продолжаются в районе населённого пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населённого пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара», — подчеркнул врио руководителя региона.

Ранее вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не увенчались успехом, пишут «Известия».