«Нужен эшелон»: Зачем войсковая часть ПВО перешла в подчинение ВКС

Ранее войсковая противовоздушная оборона (ПВО) была выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источников, близких к Минобороны России. Калмыков заявил, что подобная система существовала в России ранее.

«До 1998 года в Вооруженных силах России войска ПВО были отдельным видом Вооруженных сил, существовал штаб, куда стекалась информация со всех радаров и спутников, где принимались решения. В 1998 году его расформировали, частично передали в ВКС, частично — в Сухопутные войска и так далее. Единая система перестала существовать. С учетом новых вызовов и реалий боевых действий стало понятно, что нужно к ней возвращаться. К тому же, появились новые системы ПВО, искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени и оперативно передавать их на командные пункты для быстрого принятия решений о поражении того или иного объекта», — сказал Калмыков.

В свою очередь, собеседник НСН отметил необходимость эшелонированной системы ПВО.

«Сейчас появилась информация, что Украине переданы дальнобойные боеприпасы, бьющие на расстояние до ста километров. На это нужно реагировать, поскольку под ударом могут оказаться штабы и склады уже в зоне боевых действий. Угрозы могут быть как серьезные (самолеты или дальнобойные ракеты), так и простые маленькие беспилотники, применявшиеся, например, при атаке на военную базу в Энгельсе, — небольшие дроны пролетают сквозь дыры в системе ПВО и поражают какие-то объекты. Нужна эшелонированная система ПВО, начиная от мощных дальнобойных систем С-400 и заканчивая “Торами”, “Буками” и “Панцирь-С”, которые поражают небольшие объекты», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что практическая боевая работа позволила считать ПВО России одной из лучших в мире. Об этом сообщило агентство НСН.

