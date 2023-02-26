Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
Российский бизнесмен, основатель частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уклонился от прямого ответа на запрос американской компании CNN о снабжении своих бойцов боеприпасами и отношениях с Москвой.
Журналисты поинтересовались, удовлетворен ли российский бизнесмен тем, бойцы «Вагнера» получают необходимые им припасы. Также они спросили, считает ли он разногласия с Москвой разрешенными.
Ответ Пригожина публикует пресс-служба в своем Telegram-канале 26 февраля.
Пригожин предложил американским журналистами обмен информацией.
«Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-яй-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли?» - отметил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее официальный представитель Кремля отказался давать какой-либо комментарий по поводу коллизии между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ по поводу якобы нехватки боеприпасов у частной военной компании. Он также не стал оценивать другие противоречия между наёмниками и Минобороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
- Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
- Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики
- Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области
- СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины
- СМИ: Минэнерго США поменяло позицию насчет утечки из лаборатории вируса COVID-19
- Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке
- Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
- В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
- В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru