Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уклонился от прямого ответа на запрос американской компании CNN о снабжении своих бойцов боеприпасами и отношениях с Москвой.

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Журналисты поинтересовались, удовлетворен ли российский бизнесмен тем, бойцы «Вагнера» получают необходимые им припасы. Также они спросили, считает ли он разногласия с Москвой разрешенными.

Ответ Пригожина публикует пресс-служба в своем Telegram-канале 26 февраля.

Пригожин предложил американским журналистами обмен информацией.

«Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-яй-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли?» - отметил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее официальный представитель Кремля отказался давать какой-либо комментарий по поводу коллизии между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ по поводу якобы нехватки боеприпасов у частной военной компании. Он также не стал оценивать другие противоречия между наёмниками и Минобороны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОружиеЕвгений Пригожин
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