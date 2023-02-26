Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром

Журналисты поинтересовались, удовлетворен ли российский бизнесмен тем, бойцы «Вагнера» получают необходимые им припасы. Также они спросили, считает ли он разногласия с Москвой разрешенными.

Ответ Пригожина публикует пресс-служба в своем Telegram-канале 26 февраля.

Пригожин предложил американским журналистами обмен информацией.

«Ребята, вы же CNN — вражеские шпионы. Имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Ай-яй-яй. Информация за информацию. Адреса, явки, пароли?» - отметил основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее официальный представитель Кремля отказался давать какой-либо комментарий по поводу коллизии между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ по поводу якобы нехватки боеприпасов у частной военной компании. Он также не стал оценивать другие противоречия между наёмниками и Минобороны.



