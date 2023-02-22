Кремль не комментирует ситуацию с «нехваткой» боеприпасов у ЧВК «Вагнер» из-за Минобороны
Официальный представитель Кремля отказался давать какой-либо комментарий по поводу коллизии между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ по поводу якобы нехватки боеприпасов у частной военной компании. Он также не стал оценивать другие противоречия между наёмниками и Минобороны.
По словам пресс-секретаря президента РФ, данная тема имеет отношение конкретно к организации специальной военной операции. В связи с этим Песков предложил обращаться за комментариями в оборонное ведомство.
Как отмечает НСН, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после его жалобы на Минобороны РФ и Генштаб ситуация с обеспечением ЧВК боеприпасами не улучшилась.
Более того, он обвинил военные ведомства в гибели своих бойцов. Пресс-служба компании предпринимателя «Конкорд» опубликовала фотографии с места сбора тел погибших контрактников ЧВК.
При этом в самом Минобороны заявили, что удовлетворяют заявки ЧВК по боеприпасам в полном объёме.
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