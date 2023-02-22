Кремль не комментирует ситуацию с «нехваткой» боеприпасов у ЧВК «Вагнер» из-за Минобороны

Официальный представитель Кремля отказался давать какой-либо комментарий по поводу коллизии между ЧВК «Вагнер» и министерством обороны РФ по поводу якобы нехватки боеприпасов у частной военной компании. Он также не стал оценивать другие противоречия между наёмниками и Минобороны.

По словам пресс-секретаря президента РФ, данная тема имеет отношение конкретно к организации специальной военной операции. В связи с этим Песков предложил обращаться за комментариями в оборонное ведомство.