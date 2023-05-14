Пригожин рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ
По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, сегодняшней ночью ВСУ не продвигались по линии фронта. Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Сегодня ночью противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. На Берховском водохранилище мы вынуждены были, как я уже говорил, поставить часть своих подразделений, чтобы сдержать дальнейшее наступление противника», – написал он.
По словам Пригожина, вагнеровцы продолжают завоевывать территорию Бахмута.
«Как Бахмут захлопнем — дальше уже задача ВДВ или остальных подразделений его удерживать», – подчеркнул Пригожин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram не подтвердил информацию о том, что Украина прорвала линию обороны в направлении Кременной. Он сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат», который при этом не отрицает вылазку небольших диверсионных групп в этом направлении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru