Пригожин рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ

«Сегодня ночью противник не предпринимал никаких действий для дальнейшего продвижения. На Берховском водохранилище мы вынуждены были, как я уже говорил, поставить часть своих подразделений, чтобы сдержать дальнейшее наступление противника», – написал он.

По словам Пригожина, вагнеровцы продолжают завоевывать территорию Бахмута.

«Как Бахмут захлопнем — дальше уже задача ВДВ или остальных подразделений его удерживать», – подчеркнул Пригожин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram не подтвердил информацию о том, что Украина прорвала линию обороны в направлении Кременной. Он сослался на командира одного из подразделений спецназа «Ахмат», который при этом не отрицает вылазку небольших диверсионных групп в этом направлении.



