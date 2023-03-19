Пригожин рассказал о первом бое ЧВК «Вагнер» 19 марта 2022 года

«Действительно, 19 марта 2022 года отряд под командованием Ратибора вступил в свой первый бой в Новоалександровке, где уничтожил большое количество противника», – рассказал бизнесмен.

По словам Евгения Пригожина, «музыканты» узнали о том, что «нужны Родине» всего за несколько дней до начала операции.

«Парни прилетели из Африка в летнем камуфляже и африканских панамках. С тех пор началась новая история войн», – сделал вывод основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее российский бизнесмен, основатель частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уклонился от прямого ответа на запрос американской компании CNN о снабжении своих бойцов боеприпасами и отношениях с Москвой.

