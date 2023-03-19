Пригожин рассказал о первом бое ЧВК «Вагнер» 19 марта 2022 года
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл подробности начала участия компании в специальной военной операции. По его словам, первый бой «музыкантов» состоялся 19 марта прошлого года. Его ответ на запрос от издания «Мос Ньюс» публикует пресс-служба в своем Telegram-канале.
«Действительно, 19 марта 2022 года отряд под командованием Ратибора вступил в свой первый бой в Новоалександровке, где уничтожил большое количество противника», – рассказал бизнесмен.
По словам Евгения Пригожина, «музыканты» узнали о том, что «нужны Родине» всего за несколько дней до начала операции.
«Парни прилетели из Африка в летнем камуфляже и африканских панамках. С тех пор началась новая история войн», – сделал вывод основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее российский бизнесмен, основатель частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уклонился от прямого ответа на запрос американской компании CNN о снабжении своих бойцов боеприпасами и отношениях с Москвой.
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