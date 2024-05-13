Политолог Марков разъяснил слухи о возвращении генерала Суровикина в Россию

Политолог Сергей Марков в разговоре с НСН разъяснил свои слова о возвращении бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергея Суровикина из Африки и его отправке в зону спецоперации на Украине.

Ранее Марков заявил, что уход Сергея Шойгу с должности министра обороны России – это возможность «сбросить огромное число бизнес-связей, персональных отношений и обязательств». А этот сброс, по его словам, «путь к чистке». Марков отмечал, что с уходом Шойгу будет меньше личных обид, а Суровикина, вероятно, вернут на украинский фронт. Суровикин пропал из медийного пространства после марша "вагнеровцев" на Москву, с тех пор были только фотографии генерала из Африки.

В беседе с НСН политолог отметил, что транслировал ожидания экспертного сообщества.