Подарок женщинам: ВС России пошли в наступление на всех участках в Курской области

Войска России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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«Наши русские воины из всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России», - написал он. Отмечается, что противник бросает позиции, покидает участки.

Текущая атака являет собой начало финального штурма Суджи, который оккупирован украинскими войсками уже семь месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьСпецоперацияРоссийская Армия

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