Пентагон: украинские зенитчики освоили комплекс ПВО Patriot

В американском военном ведомстве подтвердили, что украинские военные досрочно прошли курс обучения управлению системой противовоздушной обороны Patriot, передает РИА Новости.

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Украинские зенитчики завершили курс быстрее, чем ожидалось, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он похвалил военных ВСУ за их способности и желание поскорее освоить новую технику.

Райдер подтвердил, что досрочное окончание курсов подготовки ускорит поставки комплекса ПВО Украине. Называть конкретные сроки он не стал.

Тактика борьбы с украинской ПВО заключается в ликвидации радиолокационных станций, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Киев уже потерял множество РЛС, заменить их нечем, пишет НСН.

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