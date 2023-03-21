Пентагон: украинские зенитчики освоили комплекс ПВО Patriot

Украинские зенитчики завершили курс быстрее, чем ожидалось, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он похвалил военных ВСУ за их способности и желание поскорее освоить новую технику.

Райдер подтвердил, что досрочное окончание курсов подготовки ускорит поставки комплекса ПВО Украине. Называть конкретные сроки он не стал.

Тактика борьбы с украинской ПВО заключается в ликвидации радиолокационных станций, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Киев уже потерял множество РЛС, заменить их нечем, пишет НСН.

