Пентагон: украинские зенитчики освоили комплекс ПВО Patriot
В американском военном ведомстве подтвердили, что украинские военные досрочно прошли курс обучения управлению системой противовоздушной обороны Patriot, передает РИА Новости.
Украинские зенитчики завершили курс быстрее, чем ожидалось, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он похвалил военных ВСУ за их способности и желание поскорее освоить новую технику.
Райдер подтвердил, что досрочное окончание курсов подготовки ускорит поставки комплекса ПВО Украине. Называть конкретные сроки он не стал.
Тактика борьбы с украинской ПВО заключается в ликвидации радиолокационных станций, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Киев уже потерял множество РЛС, заменить их нечем, пишет НСН.
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