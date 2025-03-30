Офицер: ВСУ стягивают к Гуево все что могут

Вооруженные силы Украины стягивают к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией все что могут и цепляются за каждую позицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Минобороны: В Курской области ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной

По его словам, враг пытается сохранить за собой «хоть какие-то куски Курской области».

28 марта представители Минобороны России объявили об освобождении села Гоголевка в Суджанском районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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