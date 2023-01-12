Путин принципиально поддержал повышение возраста призыва
Президент России Владимир Путин концептуально одобрил предложение об увеличении призывного возраста. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вместе с тем, пресс-секретарь президента посоветовал уточнять подробности на этот счёт в министерстве обороны, поскольку это полностью относится к его полномочиям.
Ранее сегодня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже ближайшей весной. До этого на расширенном заседании коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах поэтапно повысить начальный призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.
Члены комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и Георгий Карлов признались Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пока не в курсе о планах изменения возраста призыва уже с весны этого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru