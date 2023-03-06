МВД опровегло приказ о создании штурмовых батальонов
Пресс-служба МВД опровергла существование приказа о создании штурмовых батальонов при ведомстве. Ранее фотографию приказа публиковали пользователи «Одноклассников». Документ, якобы подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, говорил о создании «добровольных, ударно-штурмовых батальонов».
Приказ подписан якобы на основании приказа №15 Верховного главнокомандующего от 2 марта. В не указывается, что руководителями «добровольных, ударно штурмовых батальонов» будут замминистры МВД по регионам.
Минобороны России при этом как правило называет «штурмовыми отрядами» военных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Законодательно ЧВК и наемничество в России запрещены.
Основатель ЧВК «Вагнер», российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, завершить спецоперацию на Украине в можно «хоть завтра», если пойти по «бюрократическому пути». Но тогда Украина с помощью НАТО попытается отвоевать территории, которые принадлежали ей до 2014 года , и дальше. Поэтому Пригожин призвал отстаивать Россию здесь и сейчас.
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