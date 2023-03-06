МВД опровегло приказ о создании штурмовых батальонов

Приказ подписан якобы на основании приказа №15 Верховного главнокомандующего от 2 марта. В не указывается, что руководителями «добровольных, ударно штурмовых батальонов» будут замминистры МВД по регионам.

Минобороны России при этом как правило называет «штурмовыми отрядами» военных из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Законодательно ЧВК и наемничество в России запрещены.

Основатель ЧВК «Вагнер», российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, завершить спецоперацию на Украине в можно «хоть завтра», если пойти по «бюрократическому пути». Но тогда Украина с помощью НАТО попытается отвоевать территории, которые принадлежали ей до 2014 года , и дальше. Поэтому Пригожин призвал отстаивать Россию здесь и сейчас.



