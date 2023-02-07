ВСУ потеряли свыше 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинское руководство понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому прибегает к «преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах РФ», сообщает НСН.
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