Отмечается, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинское руководство понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому прибегает к «преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах РФ», сообщает НСН.

