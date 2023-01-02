Российские военные уничтожили 70 наёмников в ДНР и Харьковской области

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожены более 70 иностранных наёмников, более 100 ранены», — отмечается в официальном заявлении.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинское командование отправило дополнительные силы из числа иностранных наемников в Артемовск и Соледар, отмечает Ura.ru.



