Кроме того, средства противовоздушной обороны России за 24 часа сумели сбить семь беспилотников вооруженных сил Украины в небе Харьковской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллерия в ходе ударов нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

В свою очередь, как передаёт НСН, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о развитии наступления российскими войсками в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

