Минобороны РФ сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ в Херсонской области
Самолёты Воздушно-космических сил России сбили в Херсонской области украинский истребитель МиГ-29. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что произошло это в окрестностях населенного пункта Червоноармейское над территорией ДНР. Там же в результате удара с воздуха уничтожен зенитный ракетный комплекс NASAMS и пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
Кроме того, средства противовоздушной обороны России за 24 часа сумели сбить семь беспилотников вооруженных сил Украины в небе Харьковской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, а также артиллерия в ходе ударов нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.
В свою очередь, как передаёт НСН, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о развитии наступления российскими войсками в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.
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