Пушилин: ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой народной республике. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Залужный отчитался перед Милли о контрнаступлении ВСУ

Он отметил, что при этом даже на самом сложном направлении, Южнодонецком, у ВСУ не получается продвинуться на существенные расстояния. По словам Пушилина, контрнаступление Украины было «раскручено» до огромных масштабов лишь только за счет пиара Киева.

Ранее, 11 июня, высокопоставленные чиновники США выразили оптимизм относительно перспектив контрнаступления украинской армии. По данным The New York Times, для властей США большие потери ВСУ оказались ожидаемыми. Аналитики считают, что первые атаки нужны для выявления слабых мест в обороне российской армии, после чего Киев бросит в бой основные силы, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры