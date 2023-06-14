Пушилин: ВСУ оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления

Он отметил, что при этом даже на самом сложном направлении, Южнодонецком, у ВСУ не получается продвинуться на существенные расстояния. По словам Пушилина, контрнаступление Украины было «раскручено» до огромных масштабов лишь только за счет пиара Киева.

Ранее, 11 июня, высокопоставленные чиновники США выразили оптимизм относительно перспектив контрнаступления украинской армии. По данным The New York Times, для властей США большие потери ВСУ оказались ожидаемыми. Аналитики считают, что первые атаки нужны для выявления слабых мест в обороне российской армии, после чего Киев бросит в бой основные силы, сообщает «Радиоточка НСН».

