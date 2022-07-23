Минобороны разместило кадры работы спецназа Западного военного округа
Минобороны России разместило материал о действиях спецназа Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. Военные подразделения провели «разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником», пояснили в ведомстве.
Группа из разведчиков, снайперов, инженеров, связистов и военных медиков в районе предположительного стояния и дневки танковых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогла выявить и уничтожить передовой дозор, выставленный для прикрытия замаскированного опорного пункта и позиций с техникой. Фактор внезапности и выгодная позиция снайпера помогли уничтожить противника.
«Координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — пояснил командир группы Андрей.
Снайпер, в свою очередь, рассказал, что его главная задача – осуществлять «прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий», вести разведку, выявлять и уничтожать приоритетные цели.
Благодаря профессионализму спецназовцев, российская артиллерия нанесла по позициям ВСУ точный удар.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.
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