Минобороны рассказало об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой
Американский танк Abrams уничтожен на авдеевском направлении, машина вспыхнула после попадания снаряда с FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видео, в котором инженер расчета БПЛА с позывным «Алтай» поделился подробностями произошедшего. Оператор дрона увидел танк во время ночного вылета. Российские военные начали преследовать машину, дожидаясь ее выезда на удобное для пикирования место.
«Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», — рассказал боец.
Еще один снаряд успешно отработал по экипажу техники.
Ранее издание Asia Times сообщило, что российская армия успешно уничтожает дорогостоящие Abrams с помощью дешевых дронов «Упырь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru