Минобороны продемонстрировало работу Ка-52 по уничтожению украинских танков
Вертолеты Ка-52 во время операции по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники войск Вооруженных сил Украины показало Минобороны РФ.
На видео российские вертолеты поразили два украинских танка прямым попаданием.
Также в ролике показана стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения, отмечает РИА Новости.
«Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров», — сообщает Минобороны.
Ранее бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале в журнале American Conservative заявил, что выход Украины победителем из кризиса практически невозможен.
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