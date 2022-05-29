Минобороны продемонстрировало работу Ка-52 по уничтожению украинских танков

Вертолеты Ка-52 во время операции по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники войск Вооруженных сил Украины показало Минобороны РФ.

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На видео российские вертолеты поразили два украинских танка прямым попаданием.

Также в ролике показана стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения, отмечает РИА Новости.

«Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров», — сообщает Минобороны.

Ранее бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале в журнале American Conservative заявил, что выход Украины победителем из кризиса практически невозможен.

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