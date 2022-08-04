Минобороны РФ связало смерть Уго Чавеса с препаратом из США
Смерть экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и другие хронические заболевания. Об этом в четверг заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что 18 июля 2022 года нынешний глава республики Николас Мадуро публично заявил о причастности США к убийству Чавеса. По словам Кириллова, американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации бывшего президента Венесуэлы, который занимал антиамериканскую позицию. Военный утверждает со ссылкой на данные Венесуэлы, что были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе.
Кириллов рассказал, что препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. Якобы при содействии американских спецслужб она была вывезена в США, чтобы скрыть ее сотрудничество с США.
Клаудия Диас работала в администрации президента Венесуэлы. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. Уго Чавес скончался от рака в 2013 году в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Онкологическое заболевание было выявлено у него в середине 2011 года.
В середине июля лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли республики.
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