Минобороны РФ связало смерть Уго Чавеса с препаратом из США

Смерть экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и другие хронические заболевания. Об этом в четверг заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что 18 июля 2022 года нынешний глава республики Николас Мадуро публично заявил о причастности США к убийству Чавеса. По словам Кириллова, американские спецслужбы с 2002 года прорабатывали способы ликвидации бывшего президента Венесуэлы, который занимал антиамериканскую позицию. Военный утверждает со ссылкой на данные Венесуэлы, что были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе.