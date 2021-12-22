В ДНР выявили поставки на Украину ботулотоксина из США

Соединённые Штаты Америки поставляют на территорию Украины ядовитое вещество ботулотоксин, вызывающее ботулизм, а также антидот для него. Такие данные получила народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявил заместитель её начальника Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Басурин назвал ботулотоксин одним из типов химического оружия. Он уточнил, что вещество приводит к параличу в результате развития ботулизма. Кроме того, по данным милиции ДНР, в Мариуполь доставлен контейнер весом 300 килограммов с боевым отравляющим веществом, которое применяется в виде аэрозоля.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании из США, которые находятся в Донбассе, готовят провокацию с использованием химических веществ на востоке Украины.

Ботулотоксин - нейротоксин белковой природы, который вырабатывают бактерии Clostridium botulinum. Это самый сильный яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Ботулизм в естественных условиях встречается у людей, лошадей, птиц, а также реже у крупного рогатого скота, пушных зверей.

