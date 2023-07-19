Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении

«В населенный пункт Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам эксперта, в город прибыли как опытные подразделения ВСУ, так и мобилизованные украинцы.

Накануне Марочко заявил, что украинские войска отступают из-за критических потерь на фоне успешных действий армии России к северо-востоку от Купянска. Кроме того, в Минобороны сообщали о продвижении ВС РФ до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину на Купянском направлении, отмечает RT.

