Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении

Украинская армия спешно стягивает дополнительные силы и технику в Купянск. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Без приказа сверху»: Украинская армия бежит с позиций из-за потерь

«В населенный пункт Купянск отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника для стабилизации ситуации», — цитирует офицера РИА Новости.

По словам эксперта, в город прибыли как опытные подразделения ВСУ, так и мобилизованные украинцы.

Накануне Марочко заявил, что украинские войска отступают из-за критических потерь на фоне успешных действий армии России к северо-востоку от Купянска. Кроме того, в Минобороны сообщали о продвижении ВС РФ до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину на Купянском направлении, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРегионыВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры