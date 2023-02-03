Марочко заявил, что украинские военные уничтожили решивших сдаться в плен сослуживцев

Украинские военные открыли огонь по сослуживцам, решившим сдаться в плен в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Как отметил офицер в беседе с РИА Новости, после «непродолжительного огневого контакта» украинские бойцы вывесили на взводном опорном пункте белую ткань и по открытым радиочастотам запросили возможность сдаться 12 военнослужащим, указывает Ura.ru.

Российская армия прекратила огонь, однако удар по позициям нанесла украинская артиллерия. Также ВСУ открыли «плотный стрелковый огонь» по сослуживцам, пишет «Свободная пресса».

«По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли», — рассказал Марочко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеВСУЛНР
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