Как сообщил советник в беседе с РИА Новости, россияне из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия в районе Кременной, захватив опорный пункт противника и пленных. Украинские бойцы находились в наркотическом опьянении, отмечает телеканал «360».

По словам Кимаковского, силы противника отступают, ВСУ оставляют своих убитых и пленных.

«Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы», — подчеркнул советник.

Ранее Кимаковский сообщил, что украинские власти начали срочно стягивать резервные силы в район Артемовска, напоминает РИА ФАН.

