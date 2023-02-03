В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Российские военные в Луганской народной республике взяли в плен украинских бойцов, которых обучали иностранные инструкторы. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Как сообщил советник в беседе с РИА Новости, россияне из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка провели контрнаступательные действия в районе Кременной, захватив опорный пункт противника и пленных. Украинские бойцы находились в наркотическом опьянении, отмечает телеканал «360».
По словам Кимаковского, силы противника отступают, ВСУ оставляют своих убитых и пленных.
«Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове. Их учили грузинские и французские инструкторы», — подчеркнул советник.
Ранее Кимаковский сообщил, что украинские власти начали срочно стягивать резервные силы в район Артемовска, напоминает РИА ФАН.
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