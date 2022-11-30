Кадыров сообщил о ликвидации украинских диверсантов под Кременной
Бойцы спецподразделения «Ахмат» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной. Бойцы спецподразделения "Ахмат" продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений», — написал политик в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что благодаря оперативным и слаженным действиям чеченские спецназовцы разгромили отряд противника, попытавшийся прорваться через «ответственную территорию».
Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы из республики проводят оперативно-розыскные мероприятия в Херсонской области, выявляя диверсантов, напоминает Ura.ru. По словам Кадырова, военные обнаружили в регионе десятки схронов оружия украинских диверсантов, пишет RT.
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