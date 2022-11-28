Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах

«Счет уже идет на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое», - сказал он.

По словам Кадырова, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу «предельно корректно по отношению к гражданскому населению».

Ранее, 23 ноября, схрон с оружием был обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

