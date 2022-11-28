Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов.
«Счет уже идет на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулеметы, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатометам и многое другое», - сказал он.
По словам Кадырова, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу «предельно корректно по отношению к гражданскому населению».
Ранее, 23 ноября, схрон с оружием был обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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