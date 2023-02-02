Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками для чеченских подразделений в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео с новыми грузовиками «Урал», которые оснащены зенитными установками.
По его словам, боевая техника, предназначенная для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации, была закуплена на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка». Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни «Леопарды», ни всякие там «Абрамсы», - заявил Кадыров.
Он добавил, что каждое подразделение получит по два новых «Урала», а всего таких боевых машин будет свыше 50 подобных единиц, благодаря чему «эффективность бойцов против натовских и бандеровских преступников» повысится в разы.
Ранее Кадыров заявил, что лично проводил в зону спецоперации на Украину новую группу добровольцев из республики, сообщает НСН.
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