Кадыров показал «Уралы» с зенитными установками для чеченских подразделений в зоне СВО

По его словам, боевая техника, предназначенная для чеченских подразделений в зоне проведения спецоперации, была закуплена на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка». Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни «Леопарды», ни всякие там «Абрамсы», - заявил Кадыров.

Он добавил, что каждое подразделение получит по два новых «Урала», а всего таких боевых машин будет свыше 50 подобных единиц, благодаря чему «эффективность бойцов против натовских и бандеровских преступников» повысится в разы.

Ранее Кадыров заявил, что лично проводил в зону спецоперации на Украину новую группу добровольцев из республики, сообщает НСН.