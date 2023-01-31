Кадыров рассказал об отправке на СВО новой группы добровольцев

«Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров лично проводил бойцов на спецоперацию. Во время выступления он напомнил, что они должны беспрекословно подчиняться командованию, о запрете на чужое имуществе и чести человека.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на угрозы руководителя украинской неонацистской группировки «С14» (признана террористической и запрещена в РФ) Евгения Карася. Кадыров записал видеообращение, в котором назвал украинца «шнурком» и «шайтаном».

