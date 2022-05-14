Посол ЛНР оценил планы Киева по мобилизации миллиона человек
Заявляя о намерении мобилизовать миллион граждан Украины, Киев не думает о собственной стране. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах мобилизовать в армию миллион украинцев.
Мирошник назвал конфликт на Украине сделкой, в которую вкладывались несколько сторон: «США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо».
«[Президент США Джо] Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Мирошник заключил, что стороны не берут в расчет «убитую и разрушенную страну», так как никто из них «там жить все равно не собирается».
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