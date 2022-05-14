Посол ЛНР оценил планы Киева по мобилизации миллиона человек

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах мобилизовать в армию миллион украинцев.

Мирошник назвал конфликт на Украине сделкой, в которую вкладывались несколько сторон: «США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо».

«[Президент США Джо] Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Мирошник заключил, что стороны не берут в расчет «убитую и разрушенную страну», так как никто из них «там жить все равно не собирается».

