Минобороны: ракетчики и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ

МИД: в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО со стороны РФ последует выверенный шаг учитывающий все факторы в области безопастности

ЦИК: инаугурация избранного президентом Южной Осетии Гаглоева состоится 24 мая

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине

Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Синоптик: в Москве в субботу до +17 градусов и кратковременные дожди