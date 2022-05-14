Минобороны: ракетчики и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия в ночь на субботу, 14 мая, поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также удалось уничтожить 18 пунктов управления противника, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На счету российских военных - склад боеприпасов, располагавшийся в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области. Поражены 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Верхнекаменское, Коробочкино, Гусаровка.
По данным Минобороны, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пять пунктов управления, а также два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Берестовое и Спорное ДНР.
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