Минобороны: ракетчики и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия в ночь на субботу, 14 мая, поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также удалось уничтожить 18 пунктов управления противника, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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На счету российских военных - склад боеприпасов, располагавшийся в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области. Поражены 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Верхнекаменское, Коробочкино, Гусаровка.

По данным Минобороны, высокоточные ракеты воздушного базирования поразили пять пунктов управления, а также два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Берестовое и Спорное ДНР.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ДНРМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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