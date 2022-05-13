Глава Пентагона Остин провёл телефонный разговор с Шойгу

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что министр обороны США Ллойд Остин 13 мая пообщался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает американское оборонное ведомство.

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По его словам, это первый разговор министров с 18 февраля.

«Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи», - добавил Кирби.

В Министерстве обороны РФ отметили, что телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся по инициативе американской стороны, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия имеет полное право уничтожать любые транспортные объекты НАТО, которые доставляют на Украину материальные средства, идущие на нужды ВСУ.

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