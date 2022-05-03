Пентагон: Россия не заинтересована в диалоге между главами оборонных ведомств
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не проявляет большого интереса к разговору между руководителями оборонных ведомств США и РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Кирби заметил, что США пытались связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу много недель назад.
Представитель военного ведомства не смог назвать конкретной даты, когда Пентагон в последний раз пытался связаться с российским Минобороны.
Он напомнил, что между Министерствами обороны РФ и США установлена прямая линии связи.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты отправили на Украину уже более 70 гаубиц в рамках последних поставок вооружения.
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