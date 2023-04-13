СК проверит сообщения об издевательствах над российскими военными
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных преступлениях в отношении российских военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в социальных сетях распространилась запись, подтверждающая совершение преступлений. Мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, заявил о неоднократном причинении мучений российским военным.
Также он призывал к проявлению жестокости в отношении граждан России.
Беспилотник ВСУ 2 марта подорвал жилой дом в поселке Сушаны Брянской области. Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru