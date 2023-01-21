ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших под Соледаром военных ВСУ

Планируется, что гробы с погибшими отправят 4-5 партиями. Хоронить погибших будут на родине по согласованию с украинской стороной.

Ранее житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.





