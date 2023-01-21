ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших под Соледаром военных ВСУ

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» на 20 автомашинах отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Героя России с позывным «Лотос», который руководил штурмом города.

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Планируется, что гробы с погибшими отправят 4-5 партиями. Хоронить погибших будут на родине по согласованию с украинской стороной.

Ранее житель освобожденного Соледара в ДНР сообщил о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, «на мясо» вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУТрупЧВК "Вагнер"
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