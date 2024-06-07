Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех

Число погибших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до четырех человек. Их тела спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке. Еще 43 жителя пострадали, в том числе четверо детей. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.

Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ выпустили по Луганску ракеты, большая часть из которых была сбита. В результате атаки был разрушен подъед пятиэтажного дома в Луганске. Часть жителей оказалась под завалами.

В городе работает оперативный штаб для помощи пострадавшим.

Минобороны РФ сообщило, что удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS.



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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелЛНР

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