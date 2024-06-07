Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех

Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ выпустили по Луганску ракеты, большая часть из которых была сбита. В результате атаки был разрушен подъед пятиэтажного дома в Луганске. Часть жителей оказалась под завалами.

В городе работает оперативный штаб для помощи пострадавшим.

Минобороны РФ сообщило, что удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS.







