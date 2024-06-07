Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех
Число погибших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до четырех человек. Их тела спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке. Еще 43 жителя пострадали, в том числе четверо детей. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ выпустили по Луганску ракеты, большая часть из которых была сбита. В результате атаки был разрушен подъед пятиэтажного дома в Луганске. Часть жителей оказалась под завалами.
В городе работает оперативный штаб для помощи пострадавшим.
Минобороны РФ сообщило, что удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru