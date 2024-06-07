Минобороны РФ: удар по Луганску был нанесен пятью ракетами ATACMS

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в 11:00 мск 7 июня. Российские средства ПВО сбили четыре ракеты, а пятая поразила два многоквартирных дома.

«В результате, по предварительным данным, пострадало более 20 мирных жителей, среди которых есть дети», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в результате обстрела произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома, погибли три человека, сообщает RT.

