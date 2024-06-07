Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
7 июня 202413:31
Спасатели продолжают работать на месте обрушения подъезда многоэтажки в Луганске. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
По его словам, под завалами ещё остаются люди.
«Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», - написал он, добавив, что есть информация 22 раненых, в числе которых двое несовершеннолетних.
Ранее власти ЛНР заявили, что, по предварительной информации, ВСУ обстреляли Луганск с применением ракет ATACMS, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru