Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

Спасатели продолжают работать на месте обрушения подъезда многоэтажки в Луганске. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В Луганске прогремели взрывы

По его словам, под завалами ещё остаются люди.

«Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», - написал он, добавив, что есть информация 22 раненых, в числе которых двое несовершеннолетних.

Ранее власти ЛНР заявили, что, по предварительной информации, ВСУ обстреляли Луганск с применением ракет ATACMS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияОбрушениеОбстрелЛНР

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