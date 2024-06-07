Пасечник: Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

По его словам, под завалами ещё остаются люди.



«Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела», - написал он, добавив, что есть информация 22 раненых, в числе которых двое несовершеннолетних.

Ранее власти ЛНР заявили, что, по предварительной информации, ВСУ обстреляли Луганск с применением ракет ATACMS, сообщает RT.