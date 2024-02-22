Бундестаг поддержал резолюцию о поставке Киеву дальнобойного оружия
Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине «дальнобойное оружие». Проект резолюции был подготовлен фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы).
В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы она могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо в проекте не упоминаются, передает ТАСС.
Ранее сегодня Бундестаг проголосовал против проекта резолюции оппозиции ФРГ с требованием передать Украине ракеты Taurus. В документе фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призывают признать Россию «экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкции.
Также германская оппозиция требовала передать Киеву ракеты Taurus и прочие боеприпасы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru