Бундестаг поддержал резолюцию о поставке Киеву дальнобойного оружия

Бундестаг поддержал резолюцию с призывом поставить Украине «дальнобойное оружие». Проект резолюции был подготовлен фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы).

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, чтобы она могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо в проекте не упоминаются, передает ТАСС.