Бойцы ЧВК Вагнера поразили огневые позиции ВСУ в Донбассе
28 августа 202212:30
Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе под Артемовском, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что для удара военные применили управляемые ракеты с БМП-3.
Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что «ЧВК Вагнера и союзные силы зашли в Артемовск»..
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru