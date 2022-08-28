Бойцы ЧВК Вагнера поразили огневые позиции ВСУ в Донбассе

Бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе под Артемовском, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что для удара военные применили управляемые ракеты с БМП-3.

Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что «ЧВК Вагнера и союзные силы зашли в Артемовск»..


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРакетный УдарЧВКДонбасс
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