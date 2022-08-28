Бойцы ЧВК Вагнера поразили огневые позиции ВСУ в Донбассе

Штаб тушения природного пожара создан в Верхнедонском районе Ростовской области СМИ: Анкара обвинила Афины в запуске ракеты по турецким военным самолетам СМИ: в турецкой провинции Бурса попал в аварию автобус с туристами, два пассажира погибли СМИ: при раскопках в Португалии нашли останки возможно крупнейшего динозавра, когда-либо найденного в Европе Синоптик: смог в Москве от пожаров в Рязанской области усилился