«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобождён населённый пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки были уничтожены подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщает RT.

