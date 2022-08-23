Минобороны РФ: часть Николаевской области перешла под контроль союзных сил
Союзные силы в результате наступления установили контроль над частью Николаевской области и вышли к административной границе региона, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобождён населённый пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе также добавили, что на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки были уничтожены подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 585 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщает RT.
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