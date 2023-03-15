Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли населённый пункт Зализнянское в районе Артёмовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы взяли населённый пункт Зализнянское в районе Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН), сообщает пресс-служба бизнесмена.

В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск

По его словам, штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута, несмотря на отсутствие боеприпасов, снарядный голод и тяжёлые бои.

«Сегодня утром был взят населённый пункт Зализнянское... штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер», - сказал он.

Ранее украинские власти решили продолжать удерживать Бахмут, такое решение приняла Ставка Верховного главнокомандующего после проведённого президентом Украины Владимиром Зеленским заседания, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры