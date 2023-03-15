Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли населённый пункт Зализнянское в районе Артёмовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы взяли населённый пункт Зализнянское в районе Бахмута (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН), сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута, несмотря на отсутствие боеприпасов, снарядный голод и тяжёлые бои.
«Сегодня утром был взят населённый пункт Зализнянское... штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер», - сказал он.
Ранее украинские власти решили продолжать удерживать Бахмут, такое решение приняла Ставка Верховного главнокомандующего после проведённого президентом Украины Владимиром Зеленским заседания, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
- СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку
- Марочко: Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
- Песков: Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется
- ВСУ обстреляли город Шебекино
- В Кремле назвали «неправдой» слухи о переносе столицы вглубь России
- Папа Римский выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой
- В Калужской области не вставшему во время гимна депутату вручили повестку
- Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Киеву МиГ-29
- В Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru