ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

По его словам, согласно сообщению очевидца, ВСУ расстреляли «первых попавшихся». Стремоусов также отметил, что село Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска используют большое количество техники из стран НАТО на херсонском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

