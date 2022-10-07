ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

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По его словам, согласно сообщению очевидца, ВСУ расстреляли «первых попавшихся». Стремоусов также отметил, что село Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска используют большое количество техники из стран НАТО на херсонском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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