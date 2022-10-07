ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, согласно сообщению очевидца, ВСУ расстреляли «первых попавшихся». Стремоусов также отметил, что село Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
Ранее Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска используют большое количество техники из стран НАТО на херсонском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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