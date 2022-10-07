Стремоусов: ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона

Большое количество техники и живой силы украинских военных уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

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По его словам, со стороны ВСУ идет большое скопление техники и живой силы, которые «рвутся на Херсон». Стремоусов отметил, что украинские военные пошли черед Давыдов Брод, близко к Днепру, и зашли в определенный «огневой мешок».

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска используют большое количество техники из стран НАТО на херсонском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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