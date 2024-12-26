Армия России освободила населенный пункт Гигант в ДНР

Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Гигант в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

Появились кадры освобождения населенного пункта Новый Труд в ДНР

«Освобожден населенный пункт Гигант», — указали в ведомстве.

Село перешло под контроль российской армии благодаря активным действиям сил Южной группировки войск.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРВооруженные Силы РФСпецоперация

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