Армия России освободила населенный пункт Гигант в ДНР
26 декабря 202413:07
Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Гигант в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Гигант», — указали в ведомстве.
Село перешло под контроль российской армии благодаря активным действиям сил Южной группировки войск.
Ранее ВС России освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru